Frohes Mond-Neujahr!

Pünktlich zu Beginn der fünftägigen Neujahrsferien (inklusive Wochenende) erreicht das Coronavirus mit mehr als doppelt so vielen Neuinfizierten wie eine Woche zuvor neue Rekordwerte in Südkorea. Die Omikron-Variante ist jetzt auch hierzulande vorherrschend, und es darf erwartet werden, dass die Ansteckungskurve nach den Feiertagen mit seinen traditionellen Familientreffen weiter ansteigt. Fast jeder Betrieb gibt seinen Angestellten vier oder mehr Tage frei, viele Familien nutzen dies für Ausflüge, rund ein Zehntel der Bevölkerung ist an jedem der Feiertage unterwegs. Bleibt zu hoffen, dass alle Neujahrswünsche in Erfüllung gehen und die Pandemie bald überwunden sein wird!