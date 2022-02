Der Gefängnisarzt (11) 아니긴 뭐가 아니야

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „아니긴 뭐가 아니야; anigin mwoga aniya“

Deutsch: „Nicht? Was heißt ‚nicht‘?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





아니- Verbstamm des Verbs 아니다 für „nicht sein“

-기 Verbendung zur Bildung eines Nomens

-는 Postposition zur Betonung

(zusammen mit 아니- + -기 kurz zusammengezogen zu 아니긴)

뭐 Fragewort für „was“

-가 Subjektpostposition

아니- Verbstamm des Verbs 아니다 für „nicht sein“

-야 nicht-höfliche Frageendung





Der Ausdruck „아니기는 뭐가 아니야?“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Nicht-Sein? Was ist ‚nicht‘?“. Der Sprecher ist fassungslos, dass sein Gesprächspartner etwas verneint, was doch ganz offenkundig ist, und fragt ihn sozusagen zurück, was denn nicht sei. Damit will der Sprecher seinen Gesprächspartner zurechtweisen, dass seine Verneinung völlig fehl am Platz ist. Der Ausdruck lässt sich entsprechend natürlicher mit „Nicht? Was heißt ‚nicht‘?“ oder „Nein? Was heißt denn hier ‚nein‘?“ übersetzen, sinngemäß wäre es im Deutschen vergleichbar mit „Was sagst/redest du denn da (für einen Unsinn)?“ oder „Das stimmt doch vorne und hinten nicht“.





Ergänzungen

보험: Nomen für „Versicherung“

살인: Nomen für „Mord“

주사기: Nomen für „Spritze“