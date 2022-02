LUNA wollen Offline-Konzert veranstalten

Die koreanische Girlgroup LUNA will im nächsten Monat ein Konzert veranstalten. Der Vorverkauf der Tickets startete am 19. Januar. Aber die Karten waren gleich nach dem Verkaufsstart alle vergriffen. Daher haben die Girls beschlossen, nicht nur am 12. Februar, sondern auch am Tag davor auf die Bühne zu treten.

LUNA haben im Juni letzten Jahres erfolgreich ein Online-Konzert absolviert. Das Offline-Konzert wird das erste nach dreijähriger Pause sein. Die Fans sind sehr gespannt, da alle zwölf Mitglieder vollzählig dabei sein wollen.

Wer trotzdem keine Karte ergattern konnte, braucht aber nicht zu traurig zu sein. Der Auftritt vom 12. Februar wird auch live online übertragen werden.