NCT 127 erhalten ersten Preis bei Seoul Music Awards

ⓒ SM Entertainment

Am 23. Januar haben in Seoul die 31. Hi-One Seoul Music Awards stattgefunden und der erste Preis ging an die Gruppe NCT 127. NCT 127 waren erfolgreich mit dem Lied „Sticker“ aktiv. Die Mitglieder meinten, dass sie einen so wichtigen Preis gar nicht erwartet hätten. Sie fühlten sich sehr geehrt. Sie betonten, dass dies nur dank der Unterstützung ihrer Fans möglich gewesen sei. Mitglied Doyoung musste weinen und sagte, dass er schon lange davon geträumt habe, diesen Preis zu erhalten. Sein Traum sei in Erfüllung gegangen und dafür sei er sehr dankbar.

Der Preis für das beste Album ging an NCT Dream, der für das beste Lied an IU und der für den World Best Artist an BTS. Die Newcomer-Preise haben Lee Mujin, Omega X und EPEX erhalten.