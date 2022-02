Eric Nam will in 51 Städten weltweit auftreten

ⓒ STONE MUSIC Entertainment

Solosänger Eric Nam hat am 7. Januar sein zweites reguläres Album herausgegeben und will nun auf Welttournee gehen.

Eric Nam befindet sich derzeit in den USA und hat dort an seinem Album gearbeitet. Im November 2019 hat er ein Album herausgegeben, das komplett auf Englisch gesungen wurde. Und seitdem geht er Aktivitäten in den USA nach. Nam sagte aber, dass er wegen der Corona-Pandemie eine schwere Zeit durchgemacht habe. Trotzdem hatte er sich angestrengt und es geschafft, ein neues Werk fertigzustellen.

Da er in Atlanta geboren wurde, hatte er zuerst ein kleines Konzert veranstaltet. Aber es sprach sich dann schnell herum, dass Eric Nam Konzerte geben würde. 16 weitere Städte wurden ausgewählt, in denen er auftreten sollte. Danach wurden noch 30 weitere Städte in den Tourneeplan aufgenommen und schließlich waren es 51 Städte. Nam sagte, dass dieser Erfolg dank seiner Fans möglich wäre. Er habe stets versucht, mit seinen Fans zu kommunizieren.

Noch befindet sich Eric Nam wegen Covid-19 in den USA, aber wenn sich die Situation verbessert, will er auch vor seinen koreanischen Fans auftreten.