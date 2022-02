Hallyu-Welle verbreitet sich weiter

ⓒ Big Hit Music

Das koreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat am 24. Januar die Ergebnisse der Studie zur Contents-Industrie 2020 veröffentlicht. Es wurden elf Contents-Industriebereiche wie Musik, Spiele, Filme, Animation usw. untersucht. Das Exportvolumen in diesem Bereich betrug 2020 11,92 Milliarden Dollar, also etwa 14 Billionen Won. Es ist ein Anstieg von 16,3 Prozent verglichen mit 2019.

Wenn man bedenkt, dass der Export im Jahr 2020 allgemein verglichen mit dem Vorjahr um etwa 5,5 Prozent geschrumpft ist, ist es ein bemerkenswertes Ergebnis. Besonders stiegen die Ausfuhren über globale Plattformen aufgrund der Verbreitung der Hallyu-Welle.