Rolling Stone lobt Welttournee von ATEEZ in höchsten Tönen

Das US-amerikanische Musikmedium Rolling Stone ist von der Welttournee der koreanischen Gruppe ATEEZ begeistert. Am 25. Januar schrieb das Magazin in einem Bericht, dass ATEEZ endlich nach Amerika zurückgekommen seien. Zum Auftritt in Newark wurde kommentiert, dass man den Elan der Sänger gut habe spüren können, als sie auf die Bühne traten. Sie hätten zweifellos ihren Auftritt hervorragend absolviert.

Das Konzert in Newark zählt wohl zu den größten Auftritten bislang für die Jungs. Aber die Sänger haben das Ganze wirklich gut gemeistert. Das Konzert fand im Prudential Center statt, das 20.000 Sitze hat und es war natürlich komplett ausverkauft. ATEEZ setzten ihre Welttournee unterdessen fort.