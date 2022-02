ENHYPEN bringt neues Album in die Billboard 200

ⓒ BELIFT LAB

Auch das neue Album von ENHYPEN ist in die Billboard 200 Charts gekommen. Laut den jüngsten Billboard 200 Charts, die am 25. Januar veröffentlicht wurden, befindet sich das neue Repackage-Album des ersten regulären Albums „Dimension: Answer“ auf Platz 14. Damit haben die Sänger es geschafft, drei Alben in Folge in diesen Billboard Charts zu platzieren.

Aber auch in anderen Charts sind sie vertreten. Auf Platz eins der World Album Charts, Platz zwei der Top Album Sales Charts, Platz zwei der Top Current Album Sales Charts, Platz 14 der World Digital Song Sales Charts usw. Auch befinden sich die Künstler auf Platz 13 von Artist 100, die anhand der Albenverkäufe, Streamingzahlen, Radioeinsätze und SNS-Aktivitäten ermittelt werden.