Fromise Nine bringt viertes Minialbum heraus

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die koreanische Girlgroup Fromise Nine hat am 17. Januar ihr viertes Minialbum auf den Markt gebracht, mit dem sie derzeit sehr erfolgreich sind. Denn in der ersten Woche seit der Herausgabe verkaufte sich das neue Werk über 100.000 Mal. Das ist das Dreifache verglichen mit dem Vorgängeralbum vom letzten Jahrs.

In verschiedenen internationalen Charts kann man die Namen dieser Girlgroup oft vorfinden. Zum Beispiel steht das Album „Midnight Guest“ auf Platz eins der iTunes Album Charts vier verschiedener Länder und unter den Top 10 von 18 verschiedenen Ländern.

Das Lied „DM“ aus dem Album ist ebenfalls sehr gefragt. Mit dem neuen Album haben die Girls wohl nun endgültig den Durchbruch geschafft. Sie treten in verschiedenen Musiksendungen auf und machen sich und ihre Werke bekannter.