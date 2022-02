Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft der Frauen Vize-Asienmeister

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Frauen-Fußballnationalmannschaft ist Vize-Asienmeister geworden.





Im Finale des Asien Cup im indischen Navi Mumbai verlor die Mannschaft gegen China mit 2:3.





Nach der ersten Halbzeit hatte das Team mit 2:0 in Führung gelegen. In der zweiten Halbzeit erzielte China den Ausgleich und sicherte sich in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer noch den Sieg.





Die südkoreanischen Fußballerinnen hatten aber erstmals seit der ersten Teilnahme am Asien Cup im Jahr 1991 im Finale gestanden. Das bisher beste Ergebnis war ein dritter Platz im Jahr 2003 gewesen. Beim diesmaligen Turnier waren sie ohne eine einzige Niederlage bis ins Finale gekommen.





China, das nach einem Halbfinalsieg gegen den Titelverteidiger Japan ins Finale gekommen war, gewann das Turnier zum neunten Mal und das erste Mal seit 16 Jahren.





Die südkoreanische Mannschaft spielte mit derselben Aufstellung wie im Viertelfinale gegen Australien und Halbfinale gegen die Philippinen. Unter den elf Topspielerinnen waren auch Lee Geum-min vom englischen Fußballverein Brighton&Hove Albion und die bei Chelsea FC Women aktive Ji So-yun.





Die südkoreanische Mannschaft erhielt zudem den Fair-Play-Preis und qualifizierte sich mit dem zweiten Platz für die Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien-Neuseeland. Mit Südkorea stehen auch Japan, China und die Philippinen als WM-Endrundenteilnehmer fest. Australien ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, um das verbleibende Ticket spielen die im Viertelfinale unterlegenen Mannschaften Vietnam, Taiwan und Thailand.