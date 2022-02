Angkor Wat in Vietnam? Kambodscha führt Vor-Ort-Untersuchung zu Nachbildung durch

ⓒ YONHAP News

Eine Nachbildung von Angkor Wat in Vietnam sorgt für Debatten. Angkor Wat ist die bekannteste Tempelanlage in der Region Angkor in Kambodscha und UNESCO-Weltkulturerbe. Laut einem Bericht der “Khmer Times”, einer in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh publizierten englischsprachigen Tageszeitung, erfreut sich eine Angkor Wat-Nachbildung in einem Themenpark in der vietnamesischen Stadt Da Nang bei ausländischen Touristen großer Beliebtheit.





Die echte Tempelanlage befindet sich in Kambodscha, aber ausländische Touristen, die Vietnam besuchen, wollen sich wenigstens mit der Besichtigung einer Nachbildung begnügen. Seit dies bekannt wurde, will die Regierung Kambodschas der Sache auf den Grund gehen und eine Vor-Ort-Untersuchung durchführen. Denn sie kann nicht einfach untätig bleiben, wenn eine Kopie des repräsentativen Kulturerbes des eigenen Landes in einem Nachbarland zahlreiche Besucher anlockt.





Die kambodschanische Regierung gab ihrer Botschaft in Vietnam die Anweisung, nach einer genauen Untersuchung über das Niveau der Kopie einen Bericht vorzulegen. Ein Beamter des kambodschanischen Ministeriums für Kunst und Kultur teilte mit, dass die vietnamesische Seite Kambodscha über den Nachbau vorher nicht informiert hatte.





Ein Mitarbeiter der APSARA National Authority, der Behörde für den Schutz von Angkor Wat, sagte, man glaube, dass ausländische Touristen bevorzugt die echte Tempelanlage sehen möchten, und man sich daher keine großen Sorgen mache. Die kambodschanische Tempelanlage wurde im Jahr 2019 von über zwei Millionen ausländischen Touristen besucht. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Zahl drastisch zurückgegangen.