China riegelt während der Winterspiele Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern ab

Während in Peking die Olympischen Winterspiele stattfinden, hat China erneut über eine Stadt, in der Corona-Infektionen gemeldet wurden, einen Lockdown verhängt.





Die Stadt Baise in der südchinesischen Autonomen Region Guanxi der Zhuang-Nationalität kündigte gestern eine Sperrung der Stadt an. Der Flug- und Bahnverkehr zu anderen Regionen wurde stillgelegt. Der gesamte Verkehr in der Stadt wird unter Kontrolle gestellt, und alle 3,6 Millionen Bewohner sollen zuhause bleiben.





Laut der National Health Commission der Volksrepublik China wurden am 6. Februar in der Stadt Baise 98 Personen bei einem vorläufigen Screening-Test auf Covid-19 positiv getestet, und bei 37 von ihnen wurde die Infektion bestätigt.





Chinesische Medien berichteten, dass die diesmalige Infektion auf Menschen zurückzuführen sei, die zum Mond-Neujahrsfest aus der Großstadt Shenzhen zu Besuch kamen.