Eltern in Myanmar verstoßen ihre Dissidentenkinder

ⓒ YONHAP News

Laut Reuters haben in Myanmar in den letzten drei Monaten jeden Tag durchschnittlich sechs bis sieben Familien in den staatlichen Zeitungen die Mitteilung veröffentlicht, dass sie die Verbindung zu ihren Kindern abgebrochen haben, die sich öffentlich gegen die regierende Militärjunta gestellt haben. Allein die Zahl der von Reuters bestätigten betreffenden Bekanntmachungen liegt bei rund 570.





Ein ehemaliger Autoverkäufer in seinen Zwanzigern, der sich einer bewaffneten Gruppe anschloss, die gegen die Militärjunta Widerstand leistet, soll geweint haben, nachdem er in einer betreffenden Mitteilung von seinen Eltern verstoßen wurde. In einem Interview mit Reuters sagte er, seine Kameraden hätten versucht, ihm zu versichern, dass es für die Familie unvermeidlich sei, weil sie unter Druck gesetzt wurde. Es tat ihm aber unendlich weh, und er sei untröstlich gewesen.





Solche Bekanntmachungen sind etwa seit vergangenem November in großer Zahl zu sehen. Die Militärjunta kündigte damals an, dass sie das Eigentum ihrer Gegner übernehmen und Menschen, die ihnen Unterschlupf gewährten, verhaften würde. Daraufhin gab es Dutzende von Hausdurchsuchungen.





Eine britische Menschenrechtsorganisation namens ´Myanmar Campaign´ gab zu erkennen, dass Myanmars Militär auch während der Unruhen Ende der 1980er Jahre und im Jahr 2007 die Taktik angewendet habe, Familien von Oppositionsaktivisten unter Druck zu setzen. Die öffentliche Verleugnung von Familienmitgliedern habe in der Kultur Myanmars eine lange Tradition. Die Familienmitglieder wollen nicht in Schwierigkeiten geraten. Einige Eltern glauben, dass die öffentliche Verleugnung ihrer Kinder sie von Sorgen befreien könne. Eine Mutter, die nicht genannt werden wollte, sagte, ihre Tochter tue, wovon sie überzeugt ist, aber sie würde sich Sorgen machen, wenn die Familie in Schwierigkeiten gerät. Die Mutter sei überzeugt davon, dass ihre Tochter sie verstehen kann.