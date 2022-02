Regisseur Lee Byung-heon beginnt im März mit Auslandsdreharbeiten für seinen neuen Film

ⓒ AWESOME.ENT, EDAM Entertainment

Regisseur Lee Byung-heon, der mit seiner Actionkomödie ´Extreme Job´ aus dem Jahr 2019 über 16,2 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt und diese damit zum zweiterfolgreichsten Film Südkoreas gemacht hatte, beginnt im März mit Auslandsdreharbeiten für seinen neuen Film ´Dream´.

Der Film erzählt von einem Fußballer, der der größten Krise in seiner Karriere ausgesetzt ist, und von Obdachlosen, die mit ihm an der Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen teilnehmen. Die Dreharbeiten im Inland, die im Mai des vergangenen Jahres begannen, sind bereits abgeschlossen, und es stehen lediglich noch Aufnahmen in Europa an. In den Hauptrollen des Films wird neben Park Seo-joon auch die Solosängerin und Schauspielerin IU zu sehen sein.