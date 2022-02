´The Pirates: The Last Royal Treasure´ führt mit bisher 1,1 Millionen Zuschauern dreizehn Tage in Folge Filmcharts an

ⓒ LOTTE Entertainment

Der südkoreanische Action- und Abenteuerfilm ´The Pirates: The Last Royal Treasure´, der am 26. Januar seine Premiere feierte, hat bei der Zuschauerzahl die Marke von 1,1 Millionen überschritten.

Laut den am 8. Februar veröffentlichten Daten des Filmkomitees hat der Film bisher 1.104.820 Zuschauer ins Kino gelockt. Am 7. Februar gingen 18.549 Personen ins Kino, um sich diesen Film anzuschauen. Damit führt der Streifen den dreizehnten Tag in Folge die Kinocharts an. An zweiter Stelle steht der koreanische Film ´Kingmaker´ des Regisseurs Byun Sung-hyun mit Sol Kyung-gu und Lee Sun-kyun in den Hauptrollen. Dieser Film lockte am 7. Februar 12.598 Personen und bisher insgesamt 629.092 Personen ins Kino. Danach folgt der US-Superheldenfilm ´Spider-Man - No Way Home´ mit 5.907 Zuschauern am 7. Februar und mit bisher insgesamt 7.455.239 Zuschauern.