Flüchtlingsgesetz seit zehn Jahren in Kraft

ⓒYONHAP News

Vor genau zehn Jahren ist in Südkorea als erstem Land in Asien das Flüchtlingsgesetz in Kraft getreten.





Laut dem Justizministerium wurde seit 1994 bis zum letzten Jahr 3.575 Schutzsuchenden ein Aufenthaltsrecht gewährt. Davon erhielten 1.163 den Flüchtlingsstatus.





Das Flüchtlingsgesetz wurde erstmals 2009 initiiert und im Februar 2012 vom Parlament verabschiedet. Im Juli 2013 trat das Gesetz vollumfänglich in Kraft.





Das Gesetz garantiert gemäß internationalen Dokumenten zum Flüchtlingsschutz die Rechtsstellung der Flüchtlinge und den Umgang mit Geflüchteten und Asylbewerbern. 1992 trat Südkorea der UN-Flüchtlingskonvention bei. 1994 wurde das Gesetz zur Einwanderungskontrolle geändert und die ersten Asylbewerber wurden aufgenommen.





Aufgrund der Gesetzesänderung wurden an Flughäfen und Häfen Schalter für Asylanträge eingerichtet. Zuvor mussten Anträge nach der Einreise bei der Einwanderungsbehörde gestellt werden. Asylbewerber erhielten das Recht, sich beim Einreichen des Antrags über das Verfahren der Anerkennung als Flüchtling genau informieren zu lassen und einen Dolmetscher oder Rechtsanwalt zur Seite gestellt zu bekommen. Nach Erlangen des Flüchtlingsstatus steht ihnen eine Grundausbildung für die Eingewöhnung in die koreanische Gesellschaft und eine Berufsausbildung zu. Nach sechs Monaten dürfen sie erwerbstätig sein.





Die erste Anerkennung eines Flüchtlings erfolgte in Südkorea 2001.





Die Flüchtlingsfrage entwickelt sich auch in Südkorea zunehmend zu einer wichtigen Angelegenheit. 2018 hatte der Zustrom von Flüchtlingen aus Jemen auf der südkoreanischen Insel Jeju einen Streit entfacht. Letztes Jahr wurden nach der Machtübernahme durch die Taliban etwa 380 Ortskräfte aus Afghanistan nach Südkorea gebracht.





In der Bevölkerung herrscht immer noch eine abweisende Haltung gegenüber der Aufnahme von Geflüchteten vor. Dennoch hat das Flüchtlingsgesetz wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Einstellung der Koreaner zu Flüchtlingen zum Positiven verändert hat.