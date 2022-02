Kritik in Südkorea im Zusammenhang mit Olympia

ⓒYONHAP News

Ereignisse bei den Olympischen Spielen in Peking haben in Südkorea Anlass zu Kritik gegeben. Mitunter lässt sich auch eine antichinesische Stimmung ausmachen.





Anlass war, dass bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking eine Frau in der traditionellen koreanischen Tracht Hanbok in einer Gruppe von Vertretern der ethnischen Minderheiten in China ins Stadion einmarschiert war. Es folgte eine Welle der Kritik in den sozialen Medien in Südkorea sowie von Politikern und Aktivisten, die China der „kulturellen Aneignung“ beschuldigten.





Unter Kritikern in Südkorea wird die Angelegenheit mit Versuchen Chinas in Verbindung gebracht, das antike koreanische Reich Goguryeo, das sich bis in die südliche Mandschurei erstreckte, als Teil der chinesischen Geschichte darzustellen. Chinas Behauptung, Goguryeo sei ein Vasallenstaat gewesen und habe der Gerichtsbarkeit chinesischer Dynastien unterstanden, erzürnt die Koreaner. In Südkorea wird befürchtet, dass durch Geschichtsklitterung auch unumstößliche Fakten uminterpretiert werden sollen. Beispielsweise soll es Versuche geben, Burgmauern von Goguryeo als Teil der Chinesischen Mauer darzustellen.





In diese Stimmung hinein fielen dann umstrittene Kampfrichterentscheidungen, nach denen der südkoreanische Shorttrackläufer Hwang Dae-heon und Mannschaftskollege Lee June-seo nichts ins Finale kamen. Nutznießer der Kampfrichter-Entscheidung waren Chinesen, sodass Internetnutzer dahinter ein Komplott witterten.





China hatte bereits beim Fackellauf für die Winterspiele für Irritationen gesorgt. Unter den Teilnehmern des Fackellaufes war auch ein chinesischer Offizier, der an einem umstrittenen Zwischenfall an der Grenze zu Indien beteiligt war. Indien hatte sofort Protest eingelegt.





Von südkoreanischen Politikern gibt es scharfe Kritik wegen des Zeigens des traditionellen Gewands Hanbok bei der Eröffnungsfeier. Darüber könne nicht hinweggesehen werden. Es sei eine ernste Herausforderung für die Identität Koreas, hieß es.





Aus Peking hieß es, Korea habe keinen Grund zur Sorge. Die Tatsache, dass Hanbok ein Teil von Koreas traditioneller Kultur sei, werde nicht infrage gestellt.