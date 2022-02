Ölpreise und Wechselkurs schüren Inflationssorgen

ⓒYONHAP News

Angesichts des steigenden Ölpreises und hohen Won-Dollar-Wechselkurses wachsen die Sorgen vor einer galoppierenden Inflation.





Der Preis für ein Barrel der Nordseeölsorte Brent kletterte am Dienstag auf 92,69 Dollar. Die Sorte verteuerte sich damit innerhalb von etwa zwei Monaten um 34,5 Prozent. Ursachen für den drastischen Anstieg des Ölpreises sind unter anderem der Ukraine-Konflikt und der Drohnen-Angriff auf eine Öl-Förderanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Anstieg des internationalen Ölpreises führt in Südkorea, das sein Rohöl vollständig importiert, zu einem drastischen Anstieg der Verbraucherpreise.





Ein hoher Won-Dollar-Wechselkurs leistet der Teuerung Vorschub. Der Wert des Won gegenüber dem Dollar liegt derzeit knapp unter 1.200 Won pro Dollar. Am 27. Januar war er auf 1.207,40 Won gestiegen. Gegenüber dem Wechselkurs vom 9. Dezember wurde eine Abwertung des Won von drei Prozent verzeichnet.





Hinzu kommt, dass die Devisenreserven Südkoreas den dritten Monat in Folge sinken. Laut der Zentralbank belaufen sich die Devisenreserven mit Stand Januar auf 461 Milliarden, 530 Millionen Dollar. Ende Oktober letzten Jahres wurde mit 469 Milliarden 210 Millionen Dollar der Höchststand erreicht. Seitdem schrumpften die Reserven innerhalb von drei Monaten um 7,7 Milliarden Dollar.





Die angekündigte Zinswende der US-Notenbank befeuert die Teuerung zusätzlich. Im Januar stieg die Kerninflation erstmals nach zehn Jahren in den Drei-Prozent-Bereich. Dies bedeutet, dass die Preise auch in Sektoren steigen, die nicht die Energie oder Lebensmittel betreffen. Das Statistische Amt schließt einen Anstieg der Inflationsrate in den Bereich von vier Prozent ab Februar nicht aus. Derzeit liegt die Rate im oberen Drei-Prozent-Bereich.





Angesichts dieser Lage will die Regierung länger an der gesenkten Mineralölsteuer festhalten. Ursprünglich sollte die Maßnahme bis April befristet sein. Es wird zudem überprüft, im Falle eines Versorgungsproblems Ölreserven freizugeben.