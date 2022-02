Stray Kids erreichten im Januar 100 Millionen Streaming-Abrufe

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Stray Kids ist bei Spotify sehr gefragt. Sie haben allein im Januar auf dieser Musikplattform deutlich über 100 Millionen Abrufe erreichen können. Genau sind es 182 Millionen Streams.

Aber diesen Erfolg konnte man schon erahnen, denn mit dem ersten regulären Repackage-Album, genauer mit dem Song „ In Life“ aus dem Album vom Dezember letzten Jahres haben sie über 500 Millionen Klicks registriert.

Im letzten Jahr konnten die Jungs besonders gut auf sich aufmerksam machen. Das zweite reguläre Album, das im August herausgegeben wurde, verkaufte sich 1,3 Millionen mal. Auch haben sie bei verschiedenen Preisverleihungen viele Preise erhalten können, obwohl sie erst drei Jahre in der Musikbranche tätig sind.

Die Beliebtheit ihrer Musikvideos setzt sich unterdessen weiter fort. „God’s Menu“, „Back Door“, „Miroh”, “My Pace” und weitere wurden bei YouTube sehr oft aufgerufen.

Stray Kids haben vor, am 12. und 13. Februar in Seoul ein Fantreffen zu veranstalten. Die Tickets für das Event wurden in Windeseile verkauft.