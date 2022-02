Jin von BTS bei US-Billboard Hot Trending Songs 12 Wochen in Folge vertreten

ⓒ Big Hit Music

Jin, Mitglied von BTS, ist mit seinen Solosongs „Super Tuna“ und „Yours“ bereits seit Wochen bei US-Billboard-Charts vertreten.

Laut den jüngsten Billboard-Charts (Stand 5. Februar) steht „Super Tuna“ und „Yours“ jeweils auf Platz acht und zehn der US-Billboard Hot Trending Songs Chart-Weekly. „Yours“ ist mittlerweile zwölf Wochen in Folge in den Billboard-Charts vertreten. Damit hat Jin es geschafft, als erster K-Pop-Solosänger sein Lied so lange in den Billboard-Charts zu halten. Außerdem kann man gleich zwei Werke von Jin in den Charts vorfinden, was vor ihm ebenfalls noch keinem Solo-Künstler aus Korea gelang.

Die Lieder von Billboard Hot Trending Songs Charts werden auf der Grundlage der Erwähnungen bei Twitter ermittelt.