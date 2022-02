IU wurde 2021 bei Melon am meisten gehört

ⓒ EDAM Entertainment

Die koreanische Musikplattform Melon hat die Jahrescharts für 2021 veröffentlicht. Demnach besetzte das Lied „Celebrity“ von IU den ersten Platz. Das Lied war auf dem fünften regulären Album “LILAC” vom Januar 2021 enthalten, wurde aber schon vor der Albumherausgabe veröffentlicht.

IU hatte bereits im Jahr 2010 mit dem Lied „Nörgelei“ und 2017 mit „Abendbrief“ eine gute Platzierung in den Melon-Jahrescharts erreicht. Genauer kam sie jeweils auf Platz zwei, aber dieses Ergebnis konnte sie im letzten Jahr übertreffen.

Das Lied „Celebrity“ kam binnen drei Stunden auf Platz eins von Melon 24Hits-Charts. Dort verharrte der Song anschließend sechs Wochen lang.

Aber was noch hervorzuheben ist, ist, dass auch andere Lieder wie „LILAC“, „Blueming“, „8eight“ und sieben weitere Songs in die Jahrescharts von Melon aufgenommen wurden. Man kann also gut erkennen, dass sie eine repräsentative und vor allem beliebte Solosängerin ist.