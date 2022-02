K-Pop-Gruppen der vierten Generation veranstalten Konzerte zuerst in den USA

ⓒ KQ Entertainment

Man kann derzeit einen neuen Trend erkennen. Neu gegründete K-Pop-Gruppen, die man auch als Gruppe der vierten Generation bezeichnet, veranstalten die ersten Konzerte nicht unbedingt in ihrem Heimatland Korea, sondern in den USA. Einige von ihnen sind in Korea noch eher unbekannt, aber nehmen gleich den amerikanischen Markt ins Visier.

Zuerst könnte man die Gruppe ATEEZ erwähnen. Sie haben im letzten Monat einen Auftritt in Seoul absolviert, aber dann ging es gleich in die USA. Insgesamt standen sie sechs Mal auf der Bühne, 70.000 Fans kamen zu den Auftritten.

GHOST9 hat ebenfalls am 15. Januar eine Konzerttournee begonnen und etwa drei Wochen lang insgesamt vier verschiedene US-Städte besucht.

VeriVery veranstaltete im Dezember Konzerte an sechs verschiedenen amerikanischen Orten.

Die Gruppen Blitzers und P1Harmony waren ebenfalls in den USA auf Tournee gegangen.

Richtige Konzerte sind ein gutes Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen. Das ist wohl einer der Gründe, warum es die K-Pop-Gruppen gleich auf die großen Bühnen der Welt zieht.