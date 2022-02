Suzy feiert nach vier Jahren Comeback als Sängerin

ⓒ MANAGEMENT SOOP

Suzy, Popsängerin und Schauspielerin, veröffentlicht nach etwa vier Jahren einen neuen Song. Ihre Agentur Management Soop teilte kürzlich mit, dass Suzy am 17. Februar um 18.00 Uhr über Musikstreaming-Dienste ihre neue Single ´Satellite´ veröffentlichen wird. Zuletzt war sie im Jahr 2018 mit ihrem zweiten Minialbum ´Faces of Love´ als Sängerin aktiv.

Diesmal wirkte sie auch als Songtexterin mit und arbeitete mit dem Singer-Songwriter und Musikproduzenten Gang Hyun-min zusammen, der früher Mitglied der Modern-Rock-Gruppen Ilgiyebo und Loveholics war.

Suzy, die 2010 mit der Girlgroup Miss A debütierte, gab 2011 in der KBS-Fernsehserie ´Dream High´ ihr Schauspieldebüt und ist seitdem in vielen Fernsehdramen und Spielfilmen in der Hauptrolle zu sehen.