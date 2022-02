Film ´In Our Prime´ mit Choi Min-sik in der Hauptrolle feiert am 9. März Kino-Start

ⓒ SHOWBOX

Der südkoreanische Spielfilm ´In Our Prime´ des Regisseurs Park Dong-hoon mit Choi Min-sik in der Hauptrolle feiert am 9. März seine Premiere. Choi, der für seine Rolle im Film ´Oldboy´ des Regisseurs Park Chan-wook auch international bekannt ist, spielt im neuen Film ein Mathematik-Genie, das auf der Suche nach Wissenschaftsfreiheit aus Nordkorea geflüchtet ist und in einer südkoreanischen Oberschule als Nachtwächter arbeitet.

Der große koreanische Filmstar, der mit dem Film ´Der Admiral – Roaring Currents´ des Regisseurs Kim Han-min aus dem Jahr 2014 17,61 Millionen ins Kino gelockt hatte, ist nach seiner Rolle im ´Forbidden Dream´ aus dem Jahr 2018 nun nach drei Jahren wieder auf der Leinwand zu sehen.