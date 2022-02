Mehr als 130 Hongkonger leben aus politischen Gründen in Taiwan

ⓒ YONHAP News

Berichten taiwanesischer Medien wie “Liberty Times” zufolge liegt die Zahl der Hongkonger, die seit dem Inkrafttreten des Chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong Ende Juni 2020 aus politischen Gründen in Taiwan leben, bei über 130. Dies sei das Ergebnis dessen, dass die taiwanesische Regierung seit 2020 ein Projekt für die humanitäre Unterstützung für Hongkong durchgeführt hat, um die Freiheit und Demokratie der Hongkonger zu unterstützen.





400 bis 500 Menschen aus Hongkong warten gegenwärtig auf eine Aufenthaltserlaubnis. Daher wird erwartet, dass die Zahl der aus politischen Gründen in Taiwan lebenden Hongkonger noch weiter steigen wird. Taiwanesische Medien berichten, dass die Hongkonger, die dort politische Gewalt erlebt hatten, häufig unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Es finde auch eine emotionale Übertragung auf Taiwanesen statt, die sie unterstützen.





Ein taiwanesischer Psychotherapeut berichtet, dass Hongkonger, die nach Taiwan gekommen sind, sich innerlich noch in Hongkong befinden und daher isoliert fühlen. Einige leiden auch unter Schuldgefühlen, weil viele Gleichgesinnte in Hongkong trotz Gefahren weiter für ihre Rechte kämpfen. Für ein Trauma habe bei den Hongkongern in Taiwan gesorgt, dass friedliche und gerechtfertigte Protestbewegungen von der Hongkonger Polizei gewaltsam unterdrückt wurden. Das habe bei ihnen eine unheilbare Wunde hinterlassen.





Laut taiwanesischen Medien erhielten im vergangenen Jahr 11.173 Hongkonger in Taiwan eine Aufenthaltserlaubnis. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl um 3,3 Prozent gestiegen.