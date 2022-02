Zwei weitere Silbermedaillen für Südkorea bei Olympischen Spielen

ⓒ YONHAP News

Auch am zweiten Wochenende der Olympischen Winterspiele in Peking waren südkoreanische Athleten auf Medaillenjagd gegangen.





Die Shorttrackerinnen gewannen Staffel-Silber über 3.000 Meter.

Im Finale am Sonntag kamen Choi Min-jeong, Kim A-lang, Lee Yu-bin und Seo Whi-min hinter den Niederländerinnen, die einen neuen olympischen Rekord aufstellten, als Zweite ins Ziel. Die Südkoreanerinnen hatten nahezu das gesamte Rennen an dritter Stelle gelegen. In den letzten beiden Runden drehte Choi Min-jeong noch einmal auf und setzte sich vor die kanadische Konkurrentin.





In der Phase der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele hatte die Mannschaft mit Schwierigkeiten zu kämpfen, nachdem eine der Favoritinnen, Shim Suk-hee, für zwei Monate von der Nationalmannschaft suspendiert wurde, und eine weitere Starläuferin, Kim Ji-yoo, wegen einer Verletzung ausfiel. Trotz Bedenken, dass die bisher schwächste Mannschaft an den Start gehe, vollbrachten die Shorttrackerinnen mit eisernem Willen und Teamgeist eine hervorragende Leistung.





Die Südkoreanerinnen hatten 2014 in Sotschi und 2018 in PyeongChang Staffel-Gold über 3.000 Meter gewonnen. Für Choi Min-jeong war es nach ihrem Erfolg über 1.000 Meter die zweite Silbermedaille bei den Winterspielen in Peking.





Den Tag davor holte Eisschnellläufer Cha Min-kyu die Silbermedaille über 500 Meter. Der Südkoreaner kam im Finale am Samstag in 34,39 Sekunden ins Ziel und belegte Platz zwei. Gold ging an den Chinesen Gao Tingyu, Bronze sicherte sich der Japaner Wataru Morishige.





Der Silbermedaillist von PyeongChang war auf den ersten 400 Metern mit einer Zeit von 24,75 Sekunden sogar der Schnellste unter den Teilnehmern gewesen. In der letzten Kurve hatte er einen kleinen Wackler, sodass er knapp an der Goldmedaille vorbeilief.





Cha hatte die Saison über mit Beckenschmerzen zu kämpfen. Nach einer harten Reha-Therapie und intensivem Training fand er noch rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt zu seiner Form zurück.