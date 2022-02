Skeletonfahrer Yun Sung-bin konnte bei Olympia Titel nicht verteidigen

ⓒ YONHAP News

Skeletonfahrer Yun Sung-bin ist in Peking leer ausgegangen. Der Olympiasieger von PyeongChang beendete den Wettbewerb im olympischen Eiskanal in Yanqing auf Platz zwölf mit einer Zeit von insgesamt 4:04,09 Minuten. Die Goldmedaille gewann der Deutsche Christopher Grotheer mit 0,66 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Axel Jungk. Bronze ging an den Chinesen Yan Wengang.





Die Leistungen des Südkoreaners waren in den vier Durchgängen nicht konstant. Im ersten Lauf belegte er Platz sechs, im zweiten Lauf wurde er Achter und im dritten Lauf Vierter. Nach einem schwachen Start hatte er auch Schwierigkeiten, die knifflige Kurve 13 zu meistern.





Yun Sung-bin war bis zur vorjährigen Saison einer der erfolgreichsten Skeletonfahrer. Nach einer coronabedingt schwierigen Saison war der Südkoreaner im Weltcup-Ranking zurückgefallen. Yun sagte nach dem Wettbewerb in Peking, dass er sich nun nur noch ausruhen möchte.





Teamkollege Jung Seung-gi belegte bei seiner ersten Olympiateilnahme Platz zehn mit einer Gesamtzeit von 4:03,74 Minuten.