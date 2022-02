Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

Die Verkaufszahl des Mini-SUVs Hyundai Casper, der hundertprozentig online verkauft wird, hat vier Monate nach dem Verkaufsbeginn die Marke von 10.000 überschritten. Die hohe Verkaufszahl wird nicht nur als Überraschungserfolg bewertet, darüber hinaus gibt es sogar die Einschätzung, dass das Mikro-SUV den einheimischen Markt umkrempele. Laut einem Unternehmen für Automobil-Informationen wurden von Casper bis Januar dieses Jahres 14.072 Einheiten verkauft. Damit hat die Verkaufszahl vier Monate nach dem Verkaufsbeginn die Marke von 10.000 überschritten. Casper kam Ende September des vergangenen Jahres auf den Markt und verzeichnete im Oktober eine Verkaufszahl von 1.733. Im November stieg die Zahl auf über 4.000. Das Mini-SUV von Hyundai zeigte damit im Ranking der monatlichen Verkaufsmenge eine starke Steigerung. Im vergangenen Oktober stand es an 21ster Stelle, kletterte aber im Januar dieses Jahres auf Rang 8. Unter den Kleinwagen ist Casper das einzige Modell unter den Top Ten. Die große Beliebtheit von Casper ist jungen Frauen in ihren 20ern und 30ern zu verdanken. Der Hersteller Hyundai hat im vergangenen September die Kunden analysiert, die das Fahrzeug bestellt haben, und daran machten Frauen einen Anteil von 49 Prozent aus. Berücksichtigt man die Tatsache, dass Frauen am gesamten Verkauf von Neuwagen einen Anteil von etwa 30 Prozent ausmachen, ist der Frauenanteil bei Casper auffällig hoch. Unter den Frauen machen junge Frauen in ihren 20ern und 30ern einen Anteil von 52,6 Prozent aus. Wenn man lediglich die 20er- und 30er-Generation analysiert, liegt der Anteil der Frauen bei 61,6 Prozent.





Viele Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht über drei Brüder, die ihr für eine Familienreise fünf Jahre lang zurückgelegtes Geld für bedürftige Mitmenschen gespendet haben. Nach einem Zeitungsbericht sollen Ende Januar vor dem Beginn der lunaren Neujahrsfeiertage drei Jugendliche die Abteilung für Sozialfragen im Rathaus der Stadt Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang aufgesucht haben. Sie stellten sich als drei Brüder vor, die jeweils in die Grund-, Mittel- und Oberschule gehen. Der älteste sagte, dass sie Geld spenden möchten, und die Brüder legten drei Handtaschen auf den Tisch. Darin waren Sparschweine und Umschläge voller Münzen und Geldscheine. Die drei Brüder meinten, dass sie fünf Jahre lang ihr Taschengeld gesammelt hätte, um mit der Familie eine Auslandsreise zu unternehmen. Wegen der Corona-Pandemie sei jedoch aus dem Plan nichts geworden, und sie hätten sich deshalb entschieden, mit dem Geld bedürftigen Mitmenschen zu helfen. Die Jungen verließen das Büro, ohne ihre Namen bekanntzugeben. Nach den lunaren Feiertagen besuchte ein Beamter der Stadt eine Bank, um das gespendete Geld der Wohlfahrtsstiftung der Stadt zu überweisen. Nach langem Zählen konnte man feststellen, dass die Spendensumme insgesamt 3.730.090 Won, umgerechnet rund 3.100 Dollar, beträgt. Die wertvolle Spende soll für Kinder aus finanzschwachen Haushalten eingesetzt werden. Viele Netzbürger lobten die drei Brüder als Spendenengel und schrieben, dass sie sich auch die drei Brüder zum Vorbild nehmen und die Nächstenliebe in die Tat umsetzen wollen.





Für Gesprächsstoff sorgte im Internet auch die sogenannte Hähnchen-Rente für koreanische Athleten, die an den Olympischen Winterspiele 2022 in Peking teilnehmen. Der koreanische Shorttrack-Läufer Hwang Dae-heon gewann am 9. Februar in Peking Gold über 1.500 Meter. In einem Interview nach seinem Gold-Gewinn meinte Hwang auf die Frage, was er nun als erstes tun möchte, dass er frittiertes Hähnchen essen möchte. Sein Lieblingsgericht sei das Menü mit dem Namen ´Golden Olive Chicken´ der Franchisekette BBQ. Es handelt sich um in Olivenöl frittierte goldfarbige Hähnchenkeulen. Auch die Shorttrack-Läuferin Choi Min-jeong sagte, nachdem sie am 11. Februar Silber über 1.000 Meter gewann, dass sie ebenfalls das gleiche Menü von BBQ sehr mag. Der Delegationschef der koreanischen Olympia-Mannschaft ist Yoon Hong-geun, Präsident der Gastronomie-Unternehmensgruppe Genesis BBQ. Yoon erwähnte nach den Interviews der beiden Athleten die Möglichkeit einer sogenannten Hähnchen-Rente für sie, das heißt, dass sie das ganze Leben lang gratis die Hähnchengerichte der Kette BBQ bekommen können. Nach der Kette BBQ ist die Bestellmenge des von den beiden Athleten erwähnten Gerichts vom 9. bis 11. Februar um etwa 30 Prozent höher gewesen als gewöhnlich. Nach der Analyse des Big-Data-Portals Naver Datalab hat sich das Suchvolumen in Bezug auf Golden Olive Chicken nach dem Interview von Hwang Dae-heon fast verdoppelt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auch darauf, ob Hwang das neue Werbemodel der Kette BBQ wird.