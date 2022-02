Nach dem Mondkalender hat am 1. Februar das Jahr des Tigers begonnen. In der Ausstellung „Das Reich des Tigers“ im nationalen Volkskundemuseum in Seoul wird die symbolische Bedeutung des Tigers für die koreanische Kultur beleuchtet.

Der Tiger wird in vielen alten Gemälden und Geschichten als ein göttliches Wesen, das über die Berge herrscht, beschrieben. In vielen ausgestellten Relikten der Volkskultur sind Heldenmut und Tapferkeit des Tigers dargestellt. Vielfältig ausgestaltete Amulette mit Motiven des Tigers führen vor Augen, dass Koreaner dazu neigten, sich durch die Kraft des Tigers vor dem Bösen zu schützen. Verschiedene Exponate geben auch Aufschluss darüber, dass der Tiger als Motiv bis heute gebräuchlich ist.