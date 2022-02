Schreibwettbewerb für in Südkorea lebende Vietnamesinnen

Das Zentrum für den koreanisch-vietnamesischen Kulturaustausch in Seoul veranstaltete neulich den ersten Schreibwettbewerb für zugewanderte Ehegattinnen aus Vietnam.

In Korea lebende Vietnamesinnen hatten die Gelegenheit, ihre Erlebnisse und positive sowie auch negative Erfahrungen in Südkorea niederzuschreiben und ihre Emotionen auf diese Weise auszudrücken. 14 Essays wurden ausgewählt, die als Buch herausgegeben werden sollen.

In ihren Essays erzählen die Frauen von den Schwierigkeiten der Anpassung in der koreanischen Gesellschaft und wie sie es trotzdem geschafft haben, in dem neuen Land einen Platz zu finden, von Heimweh und Glück in der koreanischen Familie.