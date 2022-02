Omikron überschwemmt Südkorea

ⓒ YONHAP News

Etwa seit Ende Januar, kurz vor den Feiertagen zum lunaren Neujahr, ist Omikron auch in Südkorea die beherrschende Coronavirus-Variante. Wegen Omikron steigt die Anzahl der täglich Neuinfizierten exponentiell, sie verdoppelt sich ziemlich genau jede Woche und hat mit heute über 90.000, zum Wochenende hin dann über 100.000, längst Rekordwerte erreicht, die in den zwei Jahren zuvor undenkbar erschienen. Auf die Anzahl schwer kranker Covid-19-Patienten sowie Todesfälle durch und mit Corona hat dieser Anstieg indessen noch keine nennenswerten Auswirkungen, die errechnete Letalitätsrate ist von 0,91 Prozent Mitte Januar sogar auf 0,46 Prozent, also die Hälfte, gefallen. Eine Verschärfung der Gegenmaßnahmen scheint auch nicht geplant zu sein. Die derzeitige Corona-Lage in Korea ist unser heutiges Thema.