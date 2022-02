OST-Song von Suga und Jungkook von BTS beliebt

ⓒ HYBE

Das Web-Drama „7Fates: Chakho“, dessen Hauptdarsteller den BTS-Mitgliedern nachempfunden sind, ist derzeit sehr beliebt. Auch der OST-Song zu diesem Web-Toon erfreut sich größter Beliebtheit. Das Lied „Stay Alive“ wurde am 11. Februar veröffentlicht und kam auf Anhieb auf Platz eins der koreanischen Musikplattform Bugs.

Das Mitglied Suga hat das Lied produziert und Jeongguk hat es gesungen. Auch in anderen Musikcharts tummelt sich das Lied auf den vorderen Plätzen.

Im Lied wird gesungen, dass man in der schwierigen Welt überleben muss. Die sieben Protagonisten befinden sich in schwierigen Situationen, die sie jeweils gut bewältigen müssen, so die Story. Und dies wird nun auch im Lied gut zum Ausdruck gebracht.