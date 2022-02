Kep1er von K-Pop Radar zu Künstlern des Monats ernannt

ⓒ WAKE ONE Entertainment, SWING Entertainment

Die koreanische Girlgroup Kep1er hat schon gleich nach ihrem Debüt am 3. Januar große Beliebtheit erlangt. K-Pop Radar hat sie nun bereits als „Künstler des Monats“ ausgezeichnet.

K-Pop Radar kommentierte am 10. Februar, dass das Musikvideo zum Debütsong „Wa Da Da“ in nur 16 Stunden nach der Veröffentlichung über fünf Millionen Aufrufe erreicht habe. Es sei ein Beleg für ihre große Beliebtheit. Innerhalb eines Monats wurden 50 Millionen Abrufe erzielt, die Abonnentenzahl ihres YouTube-Kanals wuchs im selben Zeitraum um 680.000 Personen an.

Besonders japanische Fans fanden Gefallen an dem Musikvideo der koreanischen Gruppe.

Die Mitglieder der Gruppe sind zwar noch jung, aber oho!