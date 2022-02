Seventeen aktuell in Japan erfolgreich

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die Boyband Seventeen ist derzeit in Japan besonders erfolgreich. Nach der Herausgabe ihres neunten Minialbums, das im Oktober letzten Jahres auf den Markt kam, haben sie gleich ihre Aktivitäten in Japan in Angriff genommen.

Die Single, die sie am 8. Dezember letzten Jahres im Nachbarland herausgegeben haben, ist erneut auf Platz eins der Orikon-Tagescharts gekommen. Man kann daran die Beliebtheit der Jungs in Japan sehr gut ablesen.

Ferner haben sie bekannt gegeben, dass sie ihre eigene Show „Going Seventeen“ fortsetzen wollen. Auf YouTube laden die Sänger eigene Show-Contents hoch, die von ihren Fans immer gerne gesehen werden. Im Jahr 2020 lief die erste Staffel, im letzten Jahr wurde dann die zweite Staffel produziert. Diese Videos sahen sich bis zum 21. Januar über 270 Millionen Fans an.

Sie spielen Spiele, essen leckere Speisen, treiben Sport usw. Es gibt reichlich zu sehen und das Publikum hat immer viel Spaß.