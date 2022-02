Warum tragen Männer der Junta-Spitze in Myanmar einen Frauenrock?

ⓒ YONHAP News

The Global New Light of Myanmar, die älteste staatliche Tageszeitung in Myanmar, zeigte kürzlich ein Foto, auf dem Männer der Junta-Spitze bei einer Veranstaltung zum Union Day, einem wichtigen nationalen Feiertag, im Frauenrock abgebildet waren. In Myanmar tragen traditionell sowohl Frauen als auch Männer den Longyi genannten Wickelrock. Während der von Männern getragene Longyi meistens einfache Streifenmuster hat und dunkelfarbig ist, ist der Frauen-Wickelrock Htamein hellfarbig und mit prächtigen Mustern versehen.





Nach einem in sozialen Netzwerken im Umlauf befindlichen offiziellen Schreiben des Ministeriums für Religion und Kultur soll es zum Galadiner des Union Day für die Teilnehmer die Kleiderordnung gegeben haben, einen Wickelrock mit prunkvollen Frauenfarben und -mustern zu tragen. Warum Männer der Junta-Spitze bei einer offiziellen Veranstaltung einen Frauenrock trugen, ist nicht genau bekannt. Aber viele Bürger Myanmars bringen es mit einer Prophezeiung vor 11 Jahren in Verbindung.





Auch bei der Gedenkzeremonie des Union Day 2011 erschienen hochrangige Personen aus dem Militär in Htamein und sorgten für Gesprächsstoff. Damals ging das Gerücht im Umlauf, dass es mit der Vorhersage eines Wahrsagers zu tun habe, dass künftig eine Frau an die Macht kommen werde.





Die Vorhersage wurde damals dahingehend interpretiert, dass Aung San Suu Kyi, die damals unter Hausarrest war, künftig die Macht ergreifen werde. Deshalb seien die Männer der Militärregierung im Frauenrock erschienen, um die Bürger zu täuschen, als ob die Vorhersage realisiert worden sei. In sozialen Netzwerken ist nun davon die Rede, dass die Junta-Spitze auch diesmal Htamein getragen habe, weil sie immer noch den Einfluss von Suu Kyi fürchte.