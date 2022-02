Asahi Beer schließt wegen geschrumpften Bierkonsums in Japan zwei Fabriken

ⓒ YONHAP News

Der japanische Brauereikonzern Asahi Group Holdings beschloss, zwei Fabriken in Japan zu schließen. Laut dem Bericht der Zeitung Yomiuri Shinbun sollen die Fabrik Kanagawa in der Präfektur Kanagawa und die Fabrik Shikoku in der Präfektur Ehime Ende Januar des nächsten Jahres geschlossen werden.





Das japanische Brauereiunternehmen traf die Entscheidung, weil aufgrund des Bevölkerungsrückgans und als Folge der Corona-Pandemie der Bierkonsum in Japan geschrumpft ist. Mit der diesmaligen Entscheidung geht die Zahl der Bierfabriken der Marke Asahi von acht auf sechs zurück.





Die beiden Fabriken sind mit einem Produktionsvolumen von jeweils 10,6 Millionen und 4,7 Millionen Kisten im Jahr unter den Asahi-Fabriken relativ klein. Das Unternehmen erwartet, das durch Restrukturierung seiner Produktions- und Vertriebsstützpunkte die Managementeffizienz steigen wird.





Das Unternehmen plant auch, die Fabrik Hakata in der Präfektur Fukuoka Ende 2025 zu schließen und in ein in der Nähe neu errichtetes Werk zu verlegen. In der neuen Fabrik sollen entsprechend dem immer vielfältiger werdenden Geschmack der Verbraucher neben Bier auch nichtalkoholische Getränke hergestellt werden.