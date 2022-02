Taiwan will Nationalathletin im Trainingsanzug des chinesischen Teams ´bestrafen´

ⓒ YONHAP News

Nach der Zentralen Nachrichtenagentur Taiwans hat Taiwans Premierminister Su Tseng-chang am 19. Februar eine Untersuchung angeordnet, damit die Eisschnellläuferin Huang Yu-ting eine angemessene Strafe erhält. Huang Yu-ting hatte kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking auf ihrer Instagram-Seite einen Videoclip gepostet, der sie im Training in einem Anzug der chinesischen Mannschaft zeigt. Als das Video in Taiwan für heftige Kritik sorgte, erklärte Huang, dass der Trainingsanzug ein Geschenk von einer langjährigen chinesischen Kollegin war.





Noch mehr Kritik der Bürger riefen ihre Kommentare hervor. Huang schrieb, Sport sei Sport, in der Sportwelt gebe es keine Nationalität, und dass alle, die an Wettkämpfen teilnehmen, gute Freunde seien. Es gibt die Analyse, dass Huangs Vorgehen angesichts der gegenwärtig stark verschlechterten Beziehung zwischen Taiwan und China vielen Taiwanesen wie ein Verrat vorkam. Zudem habe Huang mit ihrer Erscheinung im Trainingsanzug des chinesischen Teams die lange Verbitterung der Taiwanesen gereizt, die seit 1981 nicht im Namen der Republik Taiwan, sondern unter dem Namen ´Chinese Taipeh´ an internationalen Sportwettkämpfen teilnehmen müssen.





Der Kabinettssprecher Lo Ping-cheng sagte, Huangs Handlungen seien äußerst unangemessen gewesen. Jede Handlung und jedes Wort der Nationalathleten, die nach außen das Land vertreten, ziehe international die Aufmerksamkeit auf sich. Dementsprechend sollen sie mit großer Sorgfalt handeln und sprechen und die Würde des Staates wahren.





Die taiwanesische Regierung hat den Plan zur Bestrafung Huangs erst gegen Ende der Olympischen Spiele veröffentlicht. Dies scheint damit zu tun zu haben, dass sie auf die Leistungen Huangs keinen negativen Einfluss ausüben wollte. Huang war eine von nur vier taiwanesischen Athleten bei den Winterspielen. Huang war in Peking im Eisschnelllauf der Frauen über 500, 1.000 und 1.500 Meter vertreten, konnte jedoch in keiner Disziplin unter die Top 20 kommen. Sie sagte nach ihrem Lauf über 500 Meter am 12. Februar in einem Interview, sie fühle sich sowohl körperlich als auch geistig erschöpft und wolle nun zurücktreten.