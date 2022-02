Südkorea beendet Olympische Winterspiele in Peking auf Platz 14 im Medaillenspiegel

ⓒ YONHAP News

Südkorea hat die Olympischen Winterspiele in Peking mit zweimal Gold, fünf Mal Silber und zwei Bronzemedaillen abgeschlossen. Im Medaillenspiegel erreichte Südkorea Platz 14.





Sämtliche Medaillen wurden in den Disziplinen Shorttrack und Eisschnelllauf gewonnen. Trotz umstrittener Kampfrichterentscheidungen und Bedenken, dass die bisher schwächste Mannschaft an den Start ginge, vollbrachten die Athleten im Shorttrack mit eisernem Willen und Teamgeist eine hervorragende Leistung.





Choi Min-jeong hatte sich über die Folgen einer Verletzung hinweggesetzt und über 1500 Meter die Golmedaille gewonnen. Hwang Dae-heon siegte ebenfalls über 1500 Meter. Im Rennen über 1000 Meter war Hwang wegen einer umstrittenen Kampfrichterentscheidung ausgeschieden, ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen.





Im Eisschnelllauf holte Cha Min-kyu überraschend Silber über 500 Meter. Damit bescherte er den Zuschauern in der Heimat eine freudige Überraschung, da er in der Weltcup-Saison im Vorfeld der Olympischen Spiele in die zweite Liga abgerutscht war. Chung Jae-won gewann im Massenstart die Silbermedaille vor seinem Teamkollegen Lee Seung-hoon, der Bronze gweann.





In allen anderen Disziplinen gingen südkoreanische Athleten leer aus. Skeleton-Pilot Yun Sung-bin, Olympiasieger von Pyeongchang, konnte seinen Titel in Peking nicht verteidigen. Auch ein erhoffter Medaillengewinn durch Lee Sang-ho im Snowboard und Bob-Pilot Won Yun-jong wurde enttäuscht. Lee und Won gewannen in Pyeongchang jeweils die Silbermedaille im Parallel-Riesenslalom und im Viererbob. Das Frauen-Curling-Team, ebenfalls Silbermedaillist von Pyeongchang, verpasste nach einer Niederlage gegen Schweden den Einzug ins Halbfinale.





Im Eiskunstlauf konnten alle südkoreanischen Athleten, die in Peking an den Start gingen, unter die Top 10 kommen. Cha Jun-hwan erzielte im Einzel der Männer mit Platz fünf eine passable Leistung. You Young und Kim Ye-lim belegten jeweils Platz sechs und neun.





Südkorea erreichte zwar das vor den Winterspielen in Peking gesteckte Ziel, mindestens zwei Goldmedaillen zu gewinnen, die Mannschaft zog aber auch gleich mit der bisher niedrigsten Zahl an Goldmedaillen, die 1992 in Albertville gewonnen wurden. 1992 in Albertville und 2002 in Salt Lake City waren die einzigen olympischen Wettbewerbe, bei denen Südkorea nur zwei Goldmedaillen gewonnen hatte. 2008 in Pyeongchang konnten fünf Mal Gold, acht Mal Silber und vier Bronzemedaillen geholt werden





Für Kritik in heimischen Sportkreisen sorgt auch, dass in den vier Jahren seit Pyeongchang der Nachwuchs offenbar nicht genügend gefördert wurde. Außer in der Shorttrack-Staffel erreichte keiner der koreanischen Olympia-Debütanten in Peking das Podium. Alle Medaillen gewannen Ahtleten, die bereits in Pyeongchang erfolgreich waren.





Den nationalen Verbänden der einzelnen Disziplinen wird nun nachgesagt, sich auf den Lorbeeren nach Pyeongchang ausgeruht und die Förderung des Nachwuchses vernachlässigt zu haben. Viele Wettkampfanlagen von Pyeongchang wurden aus dem Grund, dass sie nicht lukrativ sind, nach der Olympiade geschlossen, sodass es den Athleten an Plätzen zum Trainieren mangelte. Wegen der Coronapandemie blieb den Sportlern auch das freie Trainieren im Ausland verwehrt. Nach Peking stellt sich der Generationswechsel im Olympiasport als eine dringende Aufgabe.