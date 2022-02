Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Zahl der koreanischen Bürger steigt, die allein reisen. Das koreanische Fremdenverkehrsamt hat die Daten des koreanischen Zahlungsdienstleisters BC Card analysiert. Danach machten Einpersonenhaushalte am Konsumvolumen im Bereich Tourismus im vergangenen Jahr einen Anteil von 14,6% aus. Dieser Anteil ist gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozentpunkte gestiegen. Das Amt analysierte auch soziale Daten im Zeitraum von Januar 2019 bis November 2021. Danach sei seit dem Beginn der Corona-Impfaktion im Februar des vergangenen Jahres die Menge der Erwähnungen von allein unternommenen Aktivitäten gestiegen. Es sind zum Beispiel Hon-Bap, allein essen; Hon-Sul, allein trinken; Hon-Haeng, allein reisen; Hon-Camp, allein campen; Hon-Deung, allein Bergwanderung unternehmen. In sozialen Netzwerken sollen diese abgekürzten Ausdrücke für allein unternommene Aktivitäten häufig Erwähnung gefunden haben. Die Hauptgründe dafür, dass man allein Reisen unternimmt, seien, dass man Zeit und Raum für sich allein bevorzugt, neue Menschen kennenlernen möchte und ohne große Vorbereitungen spontan aufbrechen kann. Junge Menschen in ihren 20ern und 30ern haben angefangen, allein zu reisen, weil sie es interessant fanden und es schwierig war, mit dem Reisepartner passende Termine abzustimmen. Viele Alleinreisende in ihren 40ern und 50ern entschieden sich anlässlich ihrer Pensionierung für das Alleinreisen, und für sie war es auch ein Mittel dazu, sich von alten Beziehungen zu befreien.





Viele Netzbürger interessierten sich auch für Filialen der Kukmin-Bank, die von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sind, und gaben ´9 to 6-Filialen´ häufig als Suchwort ein. Die Kukmin-Bank beschloss, ab dem 14. März landesweit 72 Filialen zu betreiben, die von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr nachmittags geöffnet sind. Mit diesem Beschluss sind vor allem Angestellte sehr zufrieden, die Schwierigkeiten hatten, in der Arbeitszeit private Bankangelegenheiten zu erledigen. Es sind 34 Filialen in Seoul, 19 in der Stadt Incheon und der Provinz Gyeonggi und 19 in den Städten Sejong, Cheongju, Gwangju und Jeonju. In den 9 to 6-Filialen sind Mitarbeiter der Vormittagsschicht von 9 Uhr bis 16 Uhr und die der Nachmittagsschicht von 11 Uhr bis 18 Uhr am Schalter tätig. Die Kukmin-Bank hatte 2017 in landesweit 20 Filialen das 9 to 7-Arbeitssystem eingeführt, bei dem die Filialen bis 19 Uhr geöffnet sind. Das System wurde seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eingestellt. Stattdessen wurden lediglich 3 Filialen, zwei in Seoul und eine in Dongtan in der Provinz Gyeonggi, als sogenannte After-Bank von 11 Uhr bis 19 Uhr betrieben. Die drei After-Bank-Filialen werden unabhängig von den 9 to 6-Filialen weiter betrieben. Die Kukmin-Bank ist das einzige Finanzunternehmen im Land, das auch nach 15 Uhr 30 Kunden bedient. Die meisten Banken sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet und haben damit ihre Öffnungszeiten vor- und nachmittags jeweils um 30 Minuten verkürzt. Nach einer von der Kukmin-Bank im Mai des vergangenen Jahres durchgeführten Umfrage sind 88,9% der Kunden, die nach 16 Uhr die 9 to 7-Filialen besucht hatten, mit diesen Filialen sehr zufrieden.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch eine Person, die bei der Lotto-Ziehung am 19. Februar ein fünffacher Gewinner mit sechs Richtigen geworden ist. Die Gewinnzahlen an dem Tag waren 1, 4, 29, 39, 43 und 45. Insgesamt 14 Personen haben alle sechs Zahlen richtig getippt und werden jeweils 1.811.120.000 Won, umgerechnet rund 1,52 Millionen Dollar, einkassieren. Nach der Ziehung der Lottozahlen am vergangenen Samstag wurde eine überraschende Nachricht publik. In einem Online-Forum wurde ein Eintrag mit dem Titel ´Beweis für den 9 Milliarden Won-Lottogewinn´ gesetzt. Der Gewinner hatte das Foto seines Lottoscheins in einem anderen Internet-Forum gezeigt, und das Foto fand dann in vielen weiteren Foren Verbreitung. Das Foto zeigte einen gedruckten Lottoschein mit fünf Spielen mit denselben sechs angekreuzten Zahlen. Der Gewinner hatte für die fünf Spiele dieselben Zahlen manuell gewählt. Nach der auf dem Schein gedruckten Information hatte er den Schein am 19. Februar um 15 Uhr 44 gekauft. Die Lotto-Ziehung fand an dem Tag um 20:45 Uhr statt. Der Gewinner gewann insgesamt 9,06 Milliarden Won, etwa 7,6 Millionen Dollar. Wenn der Lottogewinn mehr als 300 Millionen Won oder 251,400 Dollar beträgt, muss der Gewinner 33 Prozent als Steuer zahlen. Der betreffende Gewinner wird damit etwa 5,1 Millionen Dollar in Empfang nehmen. Viele Netzbürger fragten, wie man ein solch großes Glück haben könne, und welchen Traum er gehabt habe. Denn früher gab es ab und zu Lottogewinner, die davon berichteten, dass ihnen ein verstorbener Vorfahre im Traum die Zahlen angegeben hätte.