Politische Kulturen in Deutschland und Südkorea

Vor etwa zwei Wochen wurde der deutsche Bundespräsident wiedergewählt, in zwei Wochen wird ein neuer südkoreanischer Staatspräsident gewählt. An diesen komplett unterschiedlichen Ämtern, den Wahlen und dem Wahlkampf kann man die verschiedenen politischen Kulturen in Deutschland und Südkorea recht gut erkennen. Ähnlich wie in den USA hat der Staatspräsident die höchste politische Macht, im Parlament stehen sich jedoch zwei bis drei politische Lager gegenüber, die durch ein unübersichtliches Geflecht aus Parteigründungen, Trennungen, Zusammenschlüssen und Umbenennungen verwirren. So hieß zum Beispiel die langjährige Regierungspartei der Konservativen, deren Wurzeln bis auf Park Chung-hee zurückgehen, bis vor zehn Jahren Hannara-Partei und bis vor fünf Jahren, als seine Tochter Park Geun-hye abgesetzt wurde, Saenuri-Partei, bis sie vor zwei Jahren unter dem Namen Freiheitspartei in die aktuelle Oppositionspartei Macht des Volks aufging. Versuchen wir heute, uns einen Überblick zu verschaffen.