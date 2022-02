WHO startet Ausbildungszentrum für Pharmaproduktion in Südkorea

ⓒYONHAP News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will ein globales Ausbildungszentrum für Biotechnologie in Südkorea einrichten.





Das Zentrum soll bei Schulung und Training von Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen für die Herstellung von Impfstoffen und Biopharmazeutika eine zentrale Rolle spielen.





Die WHO will damit unter anderem der Impfstoff-Ungleichheit entgegenwirken, ein Problem, das sich angesichts der Coronapandemie deutlich herausgeprägt hat. Während reiche Länder sich einen Großteil der Produktion bei den Herstellern über Verträge sicherten und große Impfkampagnen starteten, mussten arme Länder monatelang auf die ersten Impfstofflieferungen warten.





Die Wahl Südkoreas als Standort für das Ausbildungzentrum beruht auf optimalen Fähgigkeiten und einer fortgeschrittenen Infrastruktur. Südkorea fördert die biotechnologische Hestellung bereits seit mehreren Jahren als strategischen Industriesektor der Zukunft. Führende Unternehmen tätigen hohe Investitionen und bauen ihre Kompetenzen in dem Bereich kräftig aus. Die Fähigkeiten südkoreanischer Unternehmen wie Samsung Biologics, Celltrion und SK Bioscience zur Herstellung biopharmazeutischer Erzeugnisse wird als zur Weltspitze gehörend bewertet.





2020 stieg das Produktionsvolumen der Biotech-Industrie in Südkorea im Vorjahresvergleich um 38,2 Prozent auf 17,5 Billionen Won (14,5 Milliarden Dollar). Das Produktionsvolumen von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln wuchs um 20 Prozent auf fünf Billionen Won. Die Exportleistungen von Biopharmazeutika stiegen um 25 Prozent auf 3,2 Billionen Won.





Anlässlich der Entscheidung der WHO plant die südkoreanische Regierung, die öffentlichen Übungseinrichtungen für Biomanufacturing in Incheon und Cheongju auszubauen und zwei weitere Ausbildungseinrichtungen zu eröffnen. Im Juli sollen die ersten von 370 globalen Praktikanten in diesem Jahr ausgebildet werden. Ab 2025, mit dem Ausbau der Einrichtungen des Zentrums, sollen jährlich 2000 Trainees aus anderen Ländern eingeladen werden.