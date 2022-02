Kartellbehörde beschließt bedingten Zusammenschluss zwischen Korean Air und Asiana Airlines

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Kartellbehörde hat einen bedingten Zusammenschluss zwischen Korean Air und Asiana Airlines beschlossen.





Die Kommission für fairen Handel teilte am Dienstag mit, die Übernahme von 63,88 Prozent der Anteile an Asiana Airlines durch Korean Air unter Bedingungen genehmigt zu haben.





Zu den Bedingungen gehört, dass die beiden Unternehmen Flughafenslots und Verkehrsrechte für einige Strecken zurückgeben und diese an andere Flugunternehmen neu verteilt werden. In Bezug auf 34 Strecken, für die eine Erhöhung der Transportgebühr erwartet wird, müssen Slots und Verkehrsrechte im Besitz beider Unternehmen innerhalb von zehn Jahren nach der Fusion abgegeben werden.





Die Transportgebühr darf zudem nicht stärker als die Inflationsrate, verglichen mit der Zeit vor der Coroapandemie, erhöht werden. Auch dürfe sich die Servicequalität nicht verschlechtern.





Korean Air wurde 1962 als staatliche Fluggesellschaft gegründet und 1969 von der Hanjin Group übernommen. Vor der Gründung von Asiana Airlines im Jahr 1988 verfügte der Flaggenträger Südkoreas über die Monopolrechte in der heimischen Luftfahrt. Nach Stand November 2020 fliegt der Airliner 13 Ziele in Südkorea und 108 Städte in 42 Ländern an.





Asiana Airlines wurde 1988 von der Kumho Asiana Group gegründet. Zu Beginn führte Asiana ausschließlich Flüge in südkoreanische Städte durch. Nach und nach wurde das internationale Streckennetz ausgebaut.





Die Fluggesellschaft hatte sich in den letzten Jahren im Zuge eines aggressiven Expansionskurses hoch verschuldet. Auch eine Umstrukturierung und Selbstsrettungsma-nahmen halfen dem Unternehmen nicht aus der Krise, sodass der Verkauf beschlossen wurde. Ein schon fast beschlossener Übernahme-Deal mit der Hyundai Development Company scheiterte letztens wegen der Corona-Pandemie. Anschließend beschloss Korean Air, für 1,8 Billionen Won den angeschlagenen Konkurrenten zu übernehmen.





In sechs Ländern, darunter USA, China und die EU, wird die Fusion noch geprüft. Sollten die Wettbewerbsbehörden dieser Länder grünes Licht für den Deal geben, entstünde ein Mega-Airliner, und in der koreanischen Luftfahrtbranche würde sich eine Umwälzung vollziehen.