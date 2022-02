Auszahlung von Corona-Hilfen für Kleinunternehmer hat begonnen

ⓒYONHAP News

Seit Mittwoch wird die zweite Runde der Corona-Hilfen für Selbstständige und Kleinunterehmer ausgezahlt.





Die Zuschüsse für Kleinunternehmer und Selbstständige betragen drei Millionen Won (2.510 Dollar) pro Kopf. Taxifahrer von Firmentaxis, Künstler mit niedrigem Einkommen und andere Freiberufler erhalten ab dem nächsten Monat pro Person bis zu einer Million Won.





Das Zusatzbudget in Höhe von 16,9 Billionen Won (14,1 Milliarden Dollar) wurde vom Parlament am Montagabend in einer Plenarsitzung verabschiedet.





Der vereinbarte Entwurf sieht eine Aufstockung um 3,3 Billionen Won (2,76 Milliarden Dollar) gegenüber dem ursprünglichen Regierungsvorschlag von 14 Billionen Won (11,7 Milliarden Dollar) vor. Zu den Überarbeitungen zählt die Zuweisung von zusätzlich 1,3 Billionen Won (eine Milliarde Dollar) für die Ausgaben zur Seucheneindämmung sowie von weiteren zwei Billionen Won (1,7 Milliarden Dollar) für Selbstständige und Kleinunternehmer. Gemäß dem Zusatzbudget werden 3,3 Millionen Kleinunternehmern und Selbstständigen seit Mittwoch Hilfsgelder in Höhe von drei Millionen Won ausgezahlt.





Regierung und Opposition einigten sich darauf, die Verlustausgleichsquote für Schäden durch Corona-Maßnahmen von 80 Prozent auf 90 Prozent aufzustocken. Dementsprechend wurde beschlossen, auch Cafés und Speiselokale für Ausgaben für den Hygieneschutz wie Installierung von Trennwänden zu entschädigen.





Das für die Seucheindämmung vorgesehene zusätzliche Budget in Höhe von 1,3 Billionen Won soll unter anderem dafür ausgegeben werden, sechs Millionen Haushalten mit niedrigem Einkommen Corona-Schnelltestkits zukommen zu lassen.





Trotz der großen Not von Kleinunternehmern und Selbstständigen, die wegen der Sperrzeit und sozialen Distanzierung von starken Umsatzrückgängen betroffen waren, verlief der Prozess bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushalts schleppend. Angesichts der bevorstehenden Präsdentschaftswahl erhob die Opposition den Vorwurf, die Regierungspartei wolle mit der Corona-Hilfe Stimmen kaufen. Beide Seiten konnten in letzter Minute eine Einigung erzielen, nachdem die Regierungspartei den Entwurf im zuständigen Ausschuss im Alleingang durchgebracht hatte.