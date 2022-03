Momolands “Yummy Yummy Love” steigt in Musikcharts von Ecuador

ⓒ MLD Entertainment

Die Beliebtheit der koreanischen Girlgroup Momoland und des Liedes „Yummy Yummy Love“ in Südamerika vergrößert sich stetig. Das neue Werk der Sängerinnen ist jüngst in die Mexiko Spotify 100 eingestiegen. Das Lied wurde am 14. Januar herausgegeben, und in so kurzer Zeit wurden sie in Südamerika berühmt. Sie haben dann am 14. Februar Mexiko besucht und in etwa 100 Medien Interviews gehalten.

Es wurde dann am 18. Februar bekannt gegeben, dass sie auch in die Chart Ecuador, den größten Musikcharts dieses Landes, gekommen sind.

“Yummy Yummy Love” haben sie mit der südamerikanischen Sängerin Natti Natsha gemeinsam gesungen, und das Musikvideo zum Lied erreichte über 30 Millionen Aufrufe.