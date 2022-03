Treasure beliebt mit neuem Song

ⓒ YG Entertainment

Die Boyband Treasure hat am 15. Februar ihr erstes Minialbum auf den Markt gebracht. Sie sind derzeit mit den Liedern aus dem Album, besonders „Jikjin“, sehr erfolgreich.

Das neue Werk wurde bereits über 700.000 Mal verkauft, es steht auf Platz eins der iTunes Worldwide Album Charts 30 verschiedener Regionen.

Das Musikvideo zum Lied „Jikjin“ wurde dann am 20. Februar auf You Tube hochgeladen, und in nur fünf Tagen wurde es über 30 Millionen Mal angesehen. An diesen Zahlen kann man gut erkennen, dass die Jungs international gefragt sind. Die Fans sind besonders von der Harmonie aus Stimme, Rhythmus und Chorographie begeistert.