BTS wollen im März ein großes Konzert veranstalten

In Seoul soll ein Solokonzert von BTS vor 15.000 Fans veranstaltet werden. Seit Korea die „With-Corona“-Zeit ausgerufen hat, sind viele Anträge für Offline-Konzerte eingegangen. Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat bis zum 16. Februar insgesamt 149 Konzertprojekte gebilligt.

Unter den beantragten Konzerten ist eins von BTS zu finden, das vom 10. bis 13. März veranstaltet werden solle, zu dem jeweils 15.000 Fans kommen können, also insgesamt 45.000 Besucher. Es ist also ein großes Konzert, seit wegen der Corona-Pandemie Offline-Auftritte begrenzt wurden.

BTS wird damit nach etwa zwei Jahren endlich wieder einen Auftritt in Seoul absolvieren.

Der Auftritt am ersten und letzten Tag, also am 10. und 13. März, soll auch live gestreamt werden.