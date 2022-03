Koreanisches Kulturzentrum in Deutschland gibt K-Pop-Wörterbuch heraus

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism

Das koreanische Kulturzentrum in Deutschland hat als erstes in Europa ein K-Pop-Wörterbuch herausgegeben. In diesem Buch kann man etwa 200 Begriffe nachschlagen, die alle mit K-Pop zu tun haben. Die Einträge sind nach zehn Themen gegliedert und es ist jeweils eine ausführliche deutsche Erklärung hinzugefügt.

Ausländische Fans, die von K-Pop begeistert sind, interessieren sich am meisten für die koreanische Sprache, aber gleichzeitig bereitet ihnen diese die meisten Schwierigkeiten. Aus diesem Grund wurde dieses Wörterbuch verfasst, so das Kulturzentrum.

Im Buch können die Interessierten zum Beispiel herausfinden, was Fotos auf dem Weg zur Arbeit, also auf Koreanisch 출근길, bedeuten soll, oder was Akpul (악플), also bösartige und negative Kommentare, sein sollen.

Es wurden insgesamt 1.000 Exemplare gedruckt, binnen zehn Tagen wurden 600 Bücher reserviert. Man kann also gut erkennen, dass der K-Pop auch bei den Deutschen gut ankommt.