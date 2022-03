Bei Spotify Korea wurde BTS am meisten gehört

ⓒ Big Hit Music

Es ist schon ein Jahr her, seit die Musikplattform Spotify ihren Service in Korea begonnen hat. Welche Gruppe war bei den koreanischen Musikhörern in diesem Zeitraum beliebt?

Es stellte sich heraus, dass es die Gruppe BTS war. Das gab Spotify anlässlich des ersten Jubiläums am 17. Februar bekannt.

Die koreanischen Abonnenten haben Lieder von BTS am meisten gehört, dann die von IU, Justin Bieber, Ariana Grande und Weeknd.

„Butter“, „Permission to Dance” und “Dynamite” waren die Beliebtesten unter den Beliebtesten.

Spotify meinte, dass die koreanischen Musikliebhaber je nach eigenem Life Style und Geschmack Lieder streamen würden. Das wäre ein deutliches Merkmal.