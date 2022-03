Beliebtheit von IVE setzt sich fort

ⓒ STARSHIP ENT

Die Beliebtheit der Girlgroup IVE setzt sich weiter fort.

Der Debütsong “Eleven” kam am 14. Dezember in die Billboard Global 200, und dort sind sie immer noch vertreten. Das Lied kann man also schon zehn Wochen in Folge in diesen Charts vorfinden. Diese Rangliste wird anhand von Streamings und Downloads ermittelt. Daran kann man gut erkennen, dass die neue Gruppe IVE sehr beliebt ist.

Aber nicht nur im Ausland, sondern auch in Korea sind sie weiter ganz oben in den Charts vertreten.