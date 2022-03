Trot-Sängerin Song Ga-in ist Hanbok-PR-Botschafterin 2022

ⓒ POCKETDOL Entertainment

Die koreanische Trot-Sängerin Song Ga-in ist vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus zur Hanbok-PR-Botschafterin 2022 ausgewählt worden. Dies teilte ihre Managementagentur Pocketdol Studio am 28. Februar mit. Song nimmt künftig an auf die traditionelle koreanische Tracht Hanbok bezogenen PR-Veranstaltungen teil und wird sich dafür einsetzen, die Hanbok-Kultur über soziale Netzwerke bekanntzumachen. Die Sängerin postete bisher auf ihrer sozialen Netzwerksseite häufig Fotos von ihr in verschiedenen Hanbok-Trachten und zeigte damit ihre besondere Hanbok-Liebe. Sie sei dankbar dafür, dass sie die Chance bekommen hat, die Schönheit von Hanboks in der ganzen Welt bekanntzumachen.